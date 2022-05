Fake news: non, Le360 n’a pas annoncé «la fin du pass vaccinal et du test PCR pour le Maroc»

© Copyright : DR

Un grossier et malveillant montage attribue à notre site d'information Le360 la publication d’une fake news annonçant la «fin du pass vaccinal et du test PCR pour le Maroc à partir du 20 mai 2022». Rien de plus faux et Le360 n’est pas à l’origine de cette information mensongère.

Face à l’ampleur que prend un montage attribuant à notre site, Le360, une fausse information sur «la fin du passe (sic) vaccinal et du test PCR pour le Maroc à partir du 20 mai 2022», nous tenons à préciser à nos lecteurs que notre site d'informations n’est nullement à l’origine de cette fake news. Il s’agit d’un grossier montage, partagé sur les réseaux sociaux, visant à induire nos lecteurs en erreur. Pour précision, aucune date de fin des restrictions sanitaires précitées n’a pour l’heure été communiquée par les autorités compétentes.

Par Le360