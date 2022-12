Sitôt réveillés du cauchemar de la prestation des Lions en Coupe du monde, Chengriha & Co doivent composer avec l’organisation prochaine au Maroc du Mundialito et, surtout, la désignation en février du pays hôte de la CAN 2025. Même pour inventer des mensonges et continuer d’occulter le Maroc, les caporaux ont du mal à suivre.