Dans la capitale du Détroit, les vendeurs du jus de grenade ont pignon sur rue. Leur marchandise s’écoule avec fluidité. Au-delà de ses propriétés nutritionnelles, cette boisson pourpre possède des vertus thérapeutiques non négligeables. C’est ce que nous explique la Docteure Kenza Achoukhi.

Voilà neuf ans que Ahmed vend du jus de grenade dans une rue de Tanger. Il dit s’être inspiré des commerçants de cette boisson à Marrakech. Depuis, il a son propre commerce et ne s’en plaint pas puisque les clients sont légion.

Pour expliquer cette affluence, Ahmed estime que le fruit s’avère un peu amer quand on le mange. «D’où l’idée d’en faire un jus pour faciliter sa digestion et bénéficier de ses vertus thérapeutiques», explique notre interlocuteur en soulignant que la saison de ce fruit débute au mois de septembre et se dure jusqu’en mars ou avril.

Devant Le360, la Dre Kenza Achoukhi, diététicienne-nutritionniste, explique que la grenade est riche en vitamines, notamment A et C. «Quand on connaît la valeur de la vitamine C, surtout en cette période de pandémie de Covid-19, et aussi à l’approche de l’hiver, on comprend aisément l’importance de la grenade très chargée en cette vitamine», indique cette spécialiste.

En plus, ce fruit à l’écorce rouge vif est une précieuse source d’antioxydants. «Mais», tient à préciser la Dre Achoukhi, «quand on évoque les antioxydants, on ne fait pas allusion à l’âge, mais plutôt aux cellules. Les anthocyanes que comporte le jus ralentissent le vieillissement cellulaire.»

La boisson est recommandée pour prévenir des maladies cardiaques, de la peau ou du poumon. Elle est aussi conseillée pour les sportifs qui font de gros efforts physiques. «Sur ce plan, la grenade a prouvé son efficacité», affirme notre interlocutrice.