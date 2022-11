© Copyright : Peter Schulz on Unsplash

L’hiver n’est pas encore arrivé que déjà les vacances de printemps se planifient. Le «Condé Nast Traveller», célèbre éditeur britannique spécialisé dans les voyages et le lifestyle, vient de publier sa liste des meilleures destinations à travers le monde où voyager en mars 2023. Et Essaouira y occupe une place de choix.

La ville des Alizées remporte les suffrages de Condé Nast en se plaçant en 14e position du classement mondial des 24 meilleures destinations où passer ses vacances le printemps prochain. Avec une météo clémente qui oscille entre 14 et 20° Celsius à cette période de l’année, Essaouira possède aussi l’avantage de n’être située qu’à 3h40 en avion du Royaume-Uni.

Un bon argument pour ceux qui n’auront pas le temps de s’offrir une escapade aux Philippines ou aux Maldives, aux îles Caïmans ou encore à Delhi, autant de destinations qui occupent le top de ce classement.

Mais Essaouira et ses jolies nuances de bleu compte d’autres atouts dans sa manche, à commencer, liste la publication dans sa description, «ses brisants atlantiques et ses larges étendues de sable», qui en font le paradis des surfeurs, mais aussi «son ambiance bohème».

Ici, pas le temps de s’ennuyer avec les nombreuses galeries, boutiques et petits endroits chics où séjourner ou se restaurer qui en font «désormais une destination à part entière, que ce soit pour un séjour à la plage au début du printemps ou une escapade marocaine un peu hors des sentiers battus».

La publication partage par ailleurs un «conseil de voyage durable» avec ses lecteurs, en leur précisant qu’au Maroc, où les sacs plastiques sont interdits, «Essaouira est l’une des destinations les plus respectueuses de l’environnement». Ici, spécifie-t-on, «les cafés qui défendent les pêcheurs et les agriculteurs locaux et soutiennent la communauté ne manquent pas».