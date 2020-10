© Copyright : DR

Dans trois petit jours, dès ce jeudi 8 octobre, la marque Oysho proposera en ligne une large gamme de produits. Lingerie, articles de sportswear, accessoires et chaussures, bientôt à portée de clic.

Avec le lancement de la boutique en ligne Oysho dès ce jeudi, le groupe AKSAL vient renforcer l’accessibilité de la marque et doter l’enseigne d’un service client de qualité au Maroc.

Interactive, la nouvelle plateforme de la marque propose une navigation fluide avec une visualisation rapide des articles recherchés, facilitée grâce à différentes sections et catégories. Oysho.com propose ainsi plusieurs lignes de vêtements et d’accessoires féminins combinant style et confort, pour cette marque créée en 2001, et aujourd'hui présente dans 58 pays, avec plus de 650 boutiques.

Avec l’objectif de faciliter l'expérience d'achat en ligne, la version mobile et l'application Oysho offrent un large éventail de fonctionnalités: système de visualisation des collections en un clic, service de géolocalisation pour identifier le magasin physique le plus proche, et une foule d’autres options pour un shopping rapide et pratique.