Fashion Week de Paris: l’UNESCO braque les projecteurs sur la mode africaine

Cet évènement s’inscrit à la suite de la publication, en octobre 2023, du rapport de l’UNESCO consacré à l’industrie de la mode africaine, lequel mettait en exergue le rôle croissant joué par l’Afrique dans le développement du secteur de la mode et l’émergence de nouvelles vagues de créateurs.

La conférence se tiendra le 26 février de 15h à 17h30 au siège de l’UNESCO à Paris et sera l’occasion de présenter les grandes lignes du rapport intitulé «Le secteur de la mode en Afrique: Tendances, challenges et opportunités de croissance», en présence de créateurs africains, d’entrepreneurs et de décideurs des secteurs privé et public, pour discuter des tendances et défis qui façonnent la mode africaine, mais aussi afin de lancer un appel à des partenariats pour soutenir les opportunités de croissance identifiées dans le rapport.

L’analyse de l’UNESCO met en évidence quatre défis principaux que les gouvernements et les décideurs doivent relever pour réaliser le potentiel du secteur de la mode en Afrique: le renforcement des protections juridiques pour les créateurs et les professionnels, la réalisation d’investissements dans les petites et moyennes entreprises, la fixation de normes environnementales et la transmission du savoir-faire ainsi que l’amélioration de la formation formelle.

Ouverte par une allocution d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, la conférence débutera avec une projection vidéo du rapport de l’UNESCO sur l’industrie africaine de la mode, alimentée de témoignages de créateurs tels Omoyemi Akerele du Nigeria, Alphadi du Niger, Imane Ayissi du Cameroun, Aissa Dione du Sénégal, Laureen Kouassi-Olsson de Côte d’Ivoire ou encore Lulu Shabell de Tanzanie.