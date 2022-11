Cinq marchés de Noël où faire ses courses avant les fêtes de fin d’année

A Casablanca et Rabat, les marchés de Noël s'installent progressivement et proposent un vaste choix de bonnes idées cadeaux et d’animations hautes en couleurs.

A Rabat: Lycée Descartes Le marché de Noël solidaire sera organisé le dimanche 11 décembre de 10 à 17 heures. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et à un prix de 30 dirhams au-delà de 12 ans. Au programme des festivités, une kermesse, une tombola et pleins d’autres surprises. Les profits de la location des stands seront reversés à la caisse de solidarité du Lycée Descartes. 2, rue Al Bossairi, Rabat. [email protected] Tel : 0664587350 Centre Pie X L’association Rabat Accueil organise un marché de Noël samedi 3 décembre de 10h à 17H. L’entrée est gratuite pour tous et un stand proposant boissons et nourriture sera installé sur place. Des tickets de tombola sont en vente sur place au prix de 10 dirhams. Au programme, cinquante artisans et commerçants proposeront à la vente un large choix de produits. Centre Pie X. Rue Jaafar Essadik, quartir Agdal, derrière le lycée Descartes A Casablanca: Lycée Lyautey, Beaulieu La 3ème édition du marché de Noël du lycée Lyautey aura lieu les 10 et 11 décembre. Cet évènement s’inscrit cette année dans le cadre de la solidarité collective envers les familles qui n’arrivent pas à régler les frais de scolarité de leurs enfants. Tous les bénéfices de cette édition seront dédiés à la Caisse de solidarité du pôle Casablanca-Mohammedia. Côté maison: 15 façons de "marocaniser" un sapin de Noël Au programme, un Live band, des espaces de restaurations, des stands de jeux, des stands solidaires avec plus de quarante artisans exposants, une tombola, et cerise sur le gâteau, une projection du match de ¼ de finale de la Coupe du monde de football. Le marché sera ouvert de 10h à 23h et se déroulera à l’annexe sportive Beaulieu du lycée Lyautey. Les tickets d’entrée seront en vente sur place ou dans les établissements scolaires français. L’entrée est fixée à 30 dirhams pour les adultes et 20 dirhams pour les enfants. 19, rue Aït Ourir, Casablanca. La Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Casablanca La «Bene», socied espanola de Beneficencia de Casablanca, organise cette année un marché de Noël à la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Casablanca le 10 décembre, de 10h à 20h30. Le prix d’entrée est fixé à 50 dirhams avec au programme de la journée, un spectacle de magie, des ateliers pour enfants, un spectacle en espagnol, une tombola et la mise en place d’espaces de restauration. 33, rue Faidi Khalifa (ex-Lafayette), Casablanca. Royal Club Equestre Anfa Casablanca Du 9 au 21 décembre, de 10 h à minuit, le Royal Club équestre Anfa Casablanca accueillera le Marché de Noël «Holymood». Vidéo. Pour les Marocains, un sapin de Noël? Soixante chalets et douze restaurants seront installés pour l’occasion sans compter les divertissements qui animeront ce marché, avec au programme une parade de Noël, un spectacle équestre, une kermesse, un spectacle de magie ou encore un concours musical. L’entrée est gratuite pour les enfants et le tarif est de 100 dirhams pour les adultes, incluant 50 dirhams de consommation. Route Sidi Abderrahmane, Casablanca. Pour acheter un ticket : www.marchedenoelcasa.com

Par Leïla Driss