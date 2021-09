"The Ferragnez", la nouvelle télé-réalité de Chiara Ferragni et son mari Fedez.

Exit les Kardashian, bienvenue aux Ferragnez, dans l’univers impitoyable et glamour de la télé-réalité.

L’influenceuse italienne, aux 24,8 millions d’abonnés sur Instagram, et son époux, le rappeur Fedez, ont annoncé le 20 septembre 2021 sur Instagram le lancement de leur émission de télé-réalité, «The Ferragnez», contraction de leurs deux noms de famille.

Au programme de cette nouvelle émission, qui sera diffusée dès décembre 2021 par Amazon Prime Vidéo, le quotidien du couple et de leurs deux enfants, Léo et Vittoria. Vie de famille, romance à l’italienne, bons petits plats saupoudrés d’accessoires de mode à la pointe de la tendance…, le compte Instagram de la belle italienne donne déjà un aperçu de ce que sera cette future télé-réalité.



Influenceuse et ancienne mannequin, la jeune femme s’est fait connaître grâce à son blog de lifestyle «The Blond Salad», lancé en 2009. Outre le lancement de sa propre marque de mode, Chiara Ferragni est devenue depuis une redoutable business woman à la tête d’une fortune estimée à 40 millions de dollars. Elle fait partie des personnalités les plus influentes du monde de la mode et des réseaux sociaux.