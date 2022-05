© Copyright : DR

Faisant suite à la signature, à Rabat le 26 mai 2022, du Mémorandum d'Entente dans le domaine de la recherche scientifique et innovation entre Israël et le Maroc, l’Université Euromed de Fès reçoit, ce lundi 30 mai, une importante délégation du Shenkar College of Engineering and Design.

Dans le cadre du Mémorandum d'Entente dans le domaine de la recherche scientifique et innovation, signé à Rabat le 26 mai 2022, entre la ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie d’Israël et le ministre l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Royaume du Maroc, l’Université Euromed de Fès accueille sur son campus, le 30 mai 2022, une importante délégation du Shenkar College of Engineering and Design, un haut lieu de formation et de recherche dans les domaines du design, des arts et de l’ingénierie, avec la présence en distantiel d'André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette délégation est composée du Président du Collège Shenkar, le Professeur Sheizaf Rafaeli, accompagné du Vice-président, le Professeur Samuel Kenig et des professeurs Yael Moria et Yoram Halevi, respectivement Doyens de la Faculté de Design et de la Faculté d’Ingénierie.

La rencontre vise à formaliser les liens de coopération, notamment par la signature d’une convention de partenariat et à jeter les bases de relations bilatérales solides et pérennes, entre deux institutions de premier plan, dans le domaine de la formation et la recherche-innovation en développant des cursus et des programmes de recherche conjoint sur des thématiques d’intérêt commun, incluant la transition digitale, l’intelligence artificielle, l’agriculture innovante et l’énergie ainsi que l’art et le design. Cette coopération concerne aussi la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs.