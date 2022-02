KPMG-S.A rejoint le réseau international BDO et devient «BDO Audit Tax Advisory S.A»

Le cabinet d’audit et de conseil KPMG-S.A Maroc change de dénomination sociale et d’affiliation mondiale et devient BDO Audit Tax Advisory S.A, membre du réseau BDO, cinquième au classement mondial des cabinets d’audit et de conseil.

Présent au Maroc depuis plus de 40 ans, KPMG-S.A rejoint le réseau international BDO que représente déjà au Maroc, depuis près de 30 ans, le cabinet BDO-S.A.R.L et devient ainsi BDO Audit Tax Advisory S.A, annonce le cabinet de conseil ce vendredi 25 février 2022, dans un communiqué. Algérie: les sièges des cabinets d’audit-conseil Ernst & Young et KPMG fermés «A la faveur de ce regroupement et de la synergie qu’il induira, les clients bénéficieront de l’expertise cumulée des associés et collaborateurs des deux entités dont la gouvernance sera assurée par le tandem Zakaria Fahim et Mostafa Fraiha, respectivement président et directeur général», précise le cabinet. Cinquième réseau mondial d’audit et de conseil présent dans 167 pays, le réseau BDO compte plus de 97.000 collaborateurs qui mettent en œuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, comptabilité, fiscalité, gestion des risques, systèmes d’information, développement durable...). En 2021, le chiffre d’affaires de BDO s’élevait à près de 12 milliards de dollars.

Par Majda Benthami