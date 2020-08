© Copyright : DR

La inwi e-league, compétition sur les meilleurs jeux vidéo du moment, est revenue pour une 4e saison plus riche que jamais. Avec cet événement qui réunit les meilleurs gamers nationaux, l’opérateur se place au cœur d’un écosystème à la fois créatif et innovant. Voici le nom des gagnants.

Inwi vient de clôturer la 4e édition de la inwi e-league, un événement qui s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable pour la communauté des gamers nationaux, mais aussi pour le grand public.

Cette année encore, la inwi e-league, dont la finale s’est déroulée le 25 et 26 juillet dernier, a vu la participation des meilleurs équipes et gamers qui sont entrés en lice lors d’une compétition aux standards internationaux axée autour de 3 jeux vidéo très prisés par les gamers de tous âges: il s’agit de "FIFA 2000", "League of Legends" et "Fortnite". Aux termes de cette compétition, qui a tenu toutes ses promesses, les champions du Maroc ont décroché leur billet de qualification directe à l’inwi Gaming Fest 2020.

"A travers la inwi e-league, nous confortons davantage notre position de leader national et régional en matière de gaming. La inwi e-league est la matérialisation concrète de notre soutien permanent aux côtés des gamers, développeurs, start-ups et entrepreneurs spécialisés dans ce domaine", a déclaré à cette occasion Brahim Amdouy, manager des contenus chez inwi.

La 4e édition de la inwi e-league a vu l’inscription de 2.892 gamers, dont 1.632 gamers qui ont participé aux phases finales de la compétition. Les streams (jeux) de ces phases ont été suivis cette année par plus 575.000 personnes.

Paris: le prix «Africa Gaming Award» attribué à Inwi

L’engagement de inwi pour le gaming est soutenu par la conviction que c’est un secteur économique à part entière qui se développe et se professionnalise en permanence au Maroc. Depuis plusieurs années, gamers et développeurs de jeux vidéo font désormais partie de l’écosystème de inwi. L’opérateur est en effet engagé aux côtés de plusieurs acteurs clé du secteur des jeux vidéo au Maroc pour soutenir l’industrie du gaming et offrir aux gamers marocains des espaces d’échange et des compétitions aux standards internationaux.

Inwi est aujourd’hui leader et précurseur dans le gaming au Maroc. Des millions de jeunes, du Maroc et du continent africain, interagissent avec les différentes initiatives de l’opérateur dans le domaine. En plus de l’organisation inwi e-league, l’opérateur global organise, depuis deux ans, l’inwi Gaming Fest (IGF).

Ce rendez-vous incontournable du gaming en Afrique est l'occasion pour les visiteurs de vivre des expériences inédites autour de l’univers du gaming et accueille des compétitions de haut niveau permettant aux meilleures équipes du continent de s’affronter dans des tournois organisés aux standards internationaux. La deuxième édition de l’IGF a ainsi enregistré plus de 12.000 visiteurs, et une audience cumulée de 64 millions de personnes au Maroc et à l’étranger en deux jours.

L’engagement et la performance de inwi pour le développement du gaming ont été récompensés en 2019 par le prix "Africa Gaming Award" attribué lors de la "Paris Games Week". Une distinction qui souligne le rôle précurseur et catalyseur de l’opérateur global pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique.

Côté palmarès, les champions du Maroc 2020 sont Youssef Lahkim pour "FIFA2020, le duo Eternity MV pour "Fortnite", et Fox Gaming pour "League of Legends".