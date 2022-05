© Copyright : DR

En quelques mois seulement depuis son lancement, Fsset.ma s’est positionnée comme une Marketplace BtoB de référence dédiée à l’ensemble des entreprises marocaines avec plus de 1200 articles répartis dans 20 catégories différentes… Explications.

Concevoir et mettre à la disposition des industriels et des entreprises marocaines une plateforme multifonctionnelle pour acheter ou vendre en ligne des produits de diverses catégories, telle était l'ambition de Fenie Brossette à travers le lancement de Fsset.ma .

Un défi réussi, d’autant qu’aujourd’hui, en un temps record, la communauté des utilisateurs de la plateforme s’est sensiblement élargie: plus d’une trentaine de marques ont fait confiance à la solution offerte par Fsset.ma, première Marketplace digitale exclusivement dédiée aux entreprises tous secteurs confondus.

A travers la Marketplace BtoB Fsset.ma, chaque acteur, quelle que soit sa taille, son secteur d’activité ou sa localisation, peut trouver son intérêt grâce à la diversité de catégories couvertes par la plateforme.

Une diversité d’équipements et de produits.

Un des atouts de la Marketplace Fsset.ma c’est sans doute la diversité des catégories des produits représentées et leur organisation ergonomique à travers le site. Matériels de manutention et de levage, pièces de rechange, équipements pour les travaux en hauteur, équipements électriques, électroniques et agricoles, équipements de protection et de sécurité, mobilier, produits de chauffage et de climatisation… Le client se voit offrir une large palette de produits aux meilleurs standards.

En un simple clic, il trouve l’article répondant à son besoin. Un gain de temps considérable. Une économie réalisée sur le déplacement. La solution digitale Fsset.ma est un outil efficace pour le client pour comparer les prix et s’assurer des disponibilités ; elle apporte aux entreprises ne disposant pas de service d’achat ou de ressources humaines dédiées à cette fonction, la possibilité de consulter en ligne, de comparer et de conclure de bonnes affaires.

Une aubaine pour les vendeurs

Pour les fournisseurs et les vendeurs, Fsset.ma est une aubaine! En plus de favoriser les échanges et les contacts pour optimiser les opportunités de business, la Marketplace permet de mieux référencer ses produits, sans limite de temps ou d’espace. Un booster de visibilité et de notoriété pour les marques et une opportunité de toucher et de satisfaire une clientèle de plus en plus digitalisée.

Véritable solution de digitalisation des transactions commerciales entre professionnels, Fsset.ma permet de rentrer en contact avec des partenaires, de façon directe, fluide et sécurisée. Une occasion privilégiée pour être proche de sa clientèle et lui proposer, en continu, des produits & services innovants.

Fsset.ma ne se contente pas seulement d’être une plateforme d’achat et de vente de produits, elle se veut également une Marketplace de conseil et d’accompagnement personnalisé des clients et des vendeurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit la création de son blog et de sa newsletter dont l’objectif est de mettre les différents acteursau diapason des actualités et nouveautés de leurs secteurs respectifs, tout en leur fournissant des conseils sur des thématiques à haute valeur ajoutée.

A propos de Fsset.ma

Fsset.ma est la Marketplace BtoB créée par Fenie Brossette, acteur majeur sur le marché marocain et reconnu du secteur des travaux publics et de l’industrie. Forte de ses 90 ans d’existence, durant lesquels elle a accompagné les grands projets du Maroc, Fenie Brossette a voulu partager son savoir-faire diversifié avec les entreprises des divers secteurs, en mettant à leur disposition un marché commun, qui constitue un endroit unique de mise en relation entre acheteurs et vendeurs. Une plateforme via laquelle les professionnels peuvent, en un clic, trouver ou vendre des produits dont ils ont besoin pour davantage développer leurs business.