© Copyright : DR

Dans une ambiance festive aux accents parisiens, la marque DS Automobiles lance la deuxième édition du Marché des Créateurs. Une édition marquée par la volonté de la marque de toujours soutenir, accompagner et promouvoir les créateurs marocains.

Cette nouvelle édition se distingue par une forte identité chic et retro, inspirée des classiques français.

Au sein d’un écrin exceptionnel au cœur de la DS Gallery, boulevard Al Massira Al Khadra, l’espace imaginé met en scène des boutiques éphémères remplies d'élégance et de gourmandises. Un «DS café» est également installé au cœur de l’évènement, proposant ainsi des produits nobles et raffinés d’un des créateurs partenaires spécialisé dans la gastronomie.

Le tout plongera les participants et visiteurs dans un univers de fêtes de fin d’année et les fera baigner dans l’esprit chic des rues parisiennes, en somme, un vrai petit Paris, à savourer en plein centre de Casablanca.

Au cours de cet évènement, plusieurs artistes et créateurs marocains sont mis en lumière par DS Automobiles. Les artistes et créateurs présentent ainsi leurs créations originales et bien entendu raffinées.

Aïcha The Brand:

Aïcha The Brand, c’est l’histoire d’une marque qui brode les vêtements avec l’amour de l’artisanat marocain. Officiellement lancée depuis 2019, l’histoire commence lorsqu’Aïcha El Mouadden décide de vivre de sa passion pour le travail fait main en s’inspirant de son quotidien et de ses voyages. Son concept: broder tout ce qu’elle a dans le cœur pour proposer un univers unisexe, alliance de design et de tradition, composé de pièces uniques rehaussées de broderies handmade. Taillés dans de belles matières et réalisés à la main dans les ateliers marocains du label, les robes, vestes, trenchs, chemises ou encore kimonos se prêtent aussi au jeu de la personnalisation par le choix des motifs et des finitions.

Instagram : @aichathebrand

Ambika Jewelry:

Elle ne se destinait pas à imaginer des bijoux. Pourtant, aujourd’hui ce sont aussi des manchettes, des boucles d’oreilles ou des colliers de haute fantaisie à l’identité forte qui occupent les journées de Salma Abarro, designer industriel et architecte d’intérieur. Des maxi-pièces poétiques, solaires et baroques chargées de symboles et de couleurs merveilleuses qui convoquent le bronze, l’agate, les perles et la nacre afin de raconter une histoire. L’inspiration se trouve dans l’imagination sans limites et la juste maîtrise des volumes de la créatrice, lesquelles, passées entre ses mains, deviennent autant de bijoux merveilleusement désirables qui suscitent l’émotion et chantent une féminité radieuse.

Instagram : @ambika_jewelry

Chabi Chic:

Derrière l’enseigne Chabi Chic se cachent Vanessa Di Mino et Nadia Noël, deux Parisiennes mordues de déco, installées à Marrakech depuis plus de dix ans. En 2013, à la faveur d’une rencontre, elles décident de fusionner leurs inspirations autour d’un même désir: créer une marque à leur image, authentique, chic et tendance. Inspiré par la richesse de l’artisanat marocain, Chabi Chic, c’est aujourd’hui un label lifestyle décliné selon plusieurs univers: la décoration pour toute la maison, le petit mobilier, les accessoires pour la cuisine, la cosmétique avec une gamme de soins pour le corps mais aussi toute une ligne de senteurs d’intérieur.

Instagram : @chabichicmorocco

Le Marché des Gourmets:

Passionnée d’art et de gastronomie, c’est à Rabat, en 2021, que Mouna Raffali a décidé d’unir ses deux passions pour créer le Marché des Gourmets. Imaginé comme un concept store dédié au bon-vivre, l’enseigne propose les meilleurs produits d’épicerie fine, un service traiteur ainsi qu’une sélection pointue d’objets d’art de la table. L’ensemble s’articule ainsi autour de l’excellence mais aussi du partage avec des ateliers cuisine et des rendez-vous à thème, organisés à l’aide de produits d’exception. Bien plus qu’une épicerie fine, c’est un véritable marché, un marché destiné aux palais les plus fins qui aiment la cuisine, qui aiment tout simplement la vie!

Instagram : @lemarchedesgourmets.ma

New Tangier:

Sublimer l’artisanat traditionnel marocain et son savoir-faire d’exception en lui insufflant un air contemporain, c’est le concept de New Tangier, marque de luxe lancée en 2014 par Kenza Bennani. Trait d’union entre Orient et Occident, parfaitement adapté aux exigences et au style de vie de la femme d’aujourd’hui, ce petit label pointu puise son inspiration dans le passé, le présent mais aussi le futur de la ville du Détroit et propose une ligne de maroquinerie et de vêtements haut de gamme. Réalisés à la main, dans des matières nobles autour de formes épurées et de lignes intemporelles, autant de it-bags en puissance et de looks aux accents joyeusement bohèmes dotés d’une forte charge émotionnelle et culturelle.

Instagram : @Newtangier



NouN Design:

NouN est une marque marocaine de design et d’art de vivre Made in Morocco, fondée à Casablanca par Dorothée Navarro. Entre modernité et tradition, Noun offre un univers solaire et sensoriel, composé d’objets singuliers aux couleurs explosives et aux textures chaleureuses. Inspirée par son Maroc natal, la nature, les arts, la culture et les gens qui l’entourent, la créatrice présente toute une collection de mobilier d’appoint et d’accessoires vitaminés. Ses objets ludiques, joyeux et parfois décalés, s’adaptent aussi bien aux intérieurs qu’aux extérieurs et sont fabriqués à la main avec amour par des maîtres artisans dont les savoir-faire révèlent toute la beauté de la marque. En bref, une dose de bonne humeur et de soleil marocain dans nos espaces de vie!

Instagram : @_noundesign_



Olivia-P:

Si Olivia Prigneaux est née en Belgique, sa ligne de maroquinerie éponyme, quant à elle, est bel et bien marocaine. Née de sa passion pour la mode et de son désir de revenir aux beaux gestes de l’artisanat, c’est dans ce nouveau Maroc, terre d’authenticité et de luxe par nature qu’elle s’inscrit. Cuirs, peaux, écailles, la créatrice belge sélectionne les matières les plus nobles, parfois atypiques ou inattendues, qui se patinent joliment avec le temps. Choisies minutieusement, elles présentent chacune une texture au toucher séduisant. Assemblées à Marrakech de façon originale, ces matières aux motifs variés donnent à ses sacs un grain de folie rendant leur look intemporel, élégant et inédit.

Instagram : @olivia.prigneaux

SkinOr Bio:

Des arômes purs au parfum d’antan, des ingrédients neutres et naturels, des textures douces et fluides: bienvenue dans l’univers cosmétique de SkinOr Bio. Né de la volonté de proposer d’authentiques produits de soin green et éthiques à prix abordables, ce label skincare propose une gamme cosmétique de soins du visage, du corps et des cheveux riche en huiles essentielles formulés à l’aide d’ingrédients d’origine naturelle et d’actifs végétaux garantis 100% bio. Élaborés selon des rituels de beauté traditionnels en intégrant les avancées scientifiques actuelles, tous les produits de la marque se concentrent sur la bonne santé du corps et le respect de l’environnement en répondant aux normes de qualité et aux réglementations internationales les plus exigeantes.

Instagram : @skinor_bio

Enfin, l’organisation de cet événement vient réaffirmer l’engagement de DS Automobiles pour l’art, le talent et les créateurs marocains et appuie encore une fois l’importance de ses valeurs s’articulant autour du savoir-faire, l’innovation, l’excellence et le souci du détail.

DS Gallery:

DS GALLERY lancé par SOPRIAM est le premier concept de galerie d'art pour un concessionnaire automobiles au Maroc située sur l’une des plus prestigieuses artères de Casablanca, le boulevard Al Massira Al Khadra, est un espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains. Unique au Maroc, la DS Gallery permet aux talents d’exposer leur créativité au plus grand nombre.