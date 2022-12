© Copyright : DR

Jeudi 8 décembre, en présence de Nell Stewart, Ambassadrice du Canada, Sarah Lamrani, SG du ministère de la Transition Numérique, Hadeer Hassan, première vice-présidente Services Opérationnels de Bell Canada et Sébastien Lafond, vice-président Services Opérationnels de Bell Canada, Cnexia inauguré un second site au Technopolis de Rabat.

Spécialisée dans la relation client, le développement des services digitaux, le développement web et le support IT, la stratégie de Cnexia s’inscrit dans sa volonté d’intensifier sa présence au Maroc. Depuis son implantation en 2019 à Fès, l’effectif de Cnexia a évolué à plus de 1000 collaborateurs et aujourd’hui la société poursuit son développement avec l’inauguration de son site à Rabat.

Les nouveaux locaux sont abrités dans un bâtiment s’étalant sur plus de 4.000 m2, et disposant d'une architecture adaptée pour assurer un cadre de travail épanouissant aux nouvelles équipes.

La cérémonie d’inauguration a débuté avec le coupé de ruban puis une visite des locaux et s’est enchaînée avec les allocutions de Madame l’Ambassadrice du Canada, la Secrétaire générale du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, la Première vice-présidente Service Opérationnel de Bell Canada et du Président de Cnexia.

A travers son discours, le président de Cnexia, Nawfal Jabri, a souligné que cette expansion s’inscrit dans la dynamique de création d’emplois en lien avec le mémorandum d’entente signé en date du 20 avril 2022 entre Cnexia et le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Le nouveau site Cnexia va promouvoir l’employabilité dans la région Rabat-Salé-Kénitra en créant des opportunités dans différents métiers.

Nawfal Jabri a précisé que l’objectif de Cnexia à l’horizon de 2023 est d’atteindre 700 collaborateurs sur le site de Rabat, portant l’effectif global de l’entreprise à 2000 employés. Ainsi que son ambition d’être le plus grand centre de la relation client basé au Maroc qui sert le marché Canadien en se positionnant autant que leader dans les métiers des nouvelles technologies en faisant partie des 10 meilleurs employeurs du pays.

À propos de Cnexia:

Créée en 2019, Cnexia est une filiale du conglomérat Canadien opérant dans les télécoms et media, Bell Canada. L’activité de Cnexia est basée sur la gestion de la relation client, les services digitaux, le développement web et l’IT Support...

Depuis sa création, Cnexia couvre plusieurs métiers à travers ses activités, compte plus de 1000 collaborateurs et prévoit accueillir plus de talents parmi son équipe. Notre développement repose sur une vision stratégique commune, celle d’être un employeur de choix. Notre capital repose sur nos talents et nous nous engageons à leur assurer un environnement de travail épanouissant.