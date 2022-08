© Copyright : DR

Le groupe AFMA vient de publier ses indicateurs d'activité au titre des six premiers mois de l’année. L’intermédiaire en assurance confirme sa résilience grâce notamment à l’acquisition de nouvelles filiales.

A fin juin 2022, l’intermédiaire en assurances, leader du marché marocain a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 134,5 millions de dirhams contre 117,1 millions de dirhams durant la même période un an auparavant, soit une hausse de 15%, indique un le groupe AFMA dans un communiqué.

Cette bonne performance s’explique principalement par la réalisation de nouvelles affaires en 2022 et par l’intégration du chiffre d’affaires des filiales acquises et entrées en périmètre de consolidation depuis le 2e semestre 2021, à savoir ACR en Côte d’Ivoire et Jean Busnot Maroc, explique le top management du groupe.

Retraité des croissances externes, le chiffre d’affaires du groupe AFMA a ainsi augmenté de 12% entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022. Le chiffre d'affaires social d’AFMA a atteint, quant à lui, un total de 111,1 millions de dirhams au titre des six premiers mois de d'année contre 103,7 millions de dirhams en 2021, soit une augmentation de 7%.

Les investissements réalisés par le groupe AFMA à fin juin 2022 s’élèvent à 4,9 millions de dirhams contre 2,2 millions de dirhams à fin juin 2021. L'endettement net financier consolidé du groupe s’est établi à 40,3 millions de dirhams à fin juin 2022 contre 10 millions de dirhams à fin décembre 2021.

Cette augmentation s'explique principalement par le montant des dividendes de l’exercice 2021 payés en juillet 2022 pour un montant de 54,8 millions de dirhams, souligne le groupe dans son communiqué.