Le secteur des assurances maintient sa performance, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 16 août. Le quotidien indique ainsi que les indicateurs clés des six premiers mois de l’année font état d’une bonne dynamique de l’activité. On note en effet une hausse de 5,3% avec un volume de primes émises de l’ordre de 29,662 milliards de dirhams dont 14,36 milliards de dirhams réalisés au deuxième trimestre de l’année, en consolidation de 6,8% comparé à la même période de l’année précédente.

Le tout récent bulletin statistique de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) montre que la dynamique affichée sur les six premiers mois de l’année est portée aussi bien par l’activité vie que celle de la non-vie. Aujourd’hui Le Maroc indique que la structure des primes au premier semestre de l’année reste dominée par l’épargne-supports dirhams. L’automobile arrive en deuxième position, suivie des accidents corporels, de l’assurance décès et des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

«Avec des primes émises de 16,45 milliards de dirhams au premier semestre, les assurances non-vie ont enregistré une augmentation de 5,2% par rapport à la même période de l’année précédente. On note à cet égard une hausse de 8,4% de la garantie obligatoire contre les conséquences d’événements catastrophiques», détaille le quotidien, ajoutant que les primes émises dans ce sens se sont établies à 331,4 millions de dirhams dont 128,9 millions de dirhams réalisés au deuxième trimestre de l’année.

Les primes émises relatives à l’assurance automobile s’élèvent à 7,73 milliards de dirhams à fin juin, soit une hausse de 8,6% comparé à la même période de l’année précédente. Par ailleurs, l’ACAPS précise que la responsabilité civile constitue l’essentiel des primes émises dans le cadre de l’assurance automobile, soit 6,33 milliards de dirhams générés au premier semestre (+8,5%) dont 2,56 milliards de dirhams réalisés au deuxième trimestre de l’année (+14,7%).

En ce qui concerne l’activité Vie, les primes émises sur les six premiers mois de l’année se sont établies à 13,21 milliards de dirhams. Elles se sont améliorées de 5,3% comparé à une année auparavant. Rien qu’au deuxième quart de l’année, la branche a généré 8,14 milliards de dirhams de primes, en hausse de 11,8%.

Soulignons que les placements affectés restent dominés à hauteur de 51% par les actifs de taux. «A fin juin, les placements affectés se sont chiffrés à 189,77 milliards de dirhams, en hausse de 0,7% par rapport à un trimestre auparavant. Les actifs de taux se sont chiffrés à 97,35 milliards de dirhams, en baisse de 1,5%, dont 36,92 milliards de dirhams de titres non cotés et de 47,12 milliards de dirhams d’actions et parts des OPCVM détenant exclusivement des titres à revenus fixes », conclut Aujourd’hui Le Maroc.