Les travaux d’aménagement de la zone industrielle d’Ahl Loghlam avancent à une cadence satisfaisante, nous apprend Les Inspirations Eco dans son édition de ce mercredi. Le journal indique que tel est le constat émis par les membres du Conseil régional de Casablanca-Settat suite à la visite qu’ils ont effectuée sur le site récemment.

Cette visite a permis de donner une plus grande visibilité aux industriels du cuir de la région quant aux délais de remise des lots de cette zone qui sera destinée aux activités non polluantes. «D’autres zones d’activités économiques et de services seront créées en vue d’améliorer le climat des affaires et d’offrir un cadre incitatif pour l’investissement», souligne Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional de Casablanca-Settat. Selon ce dernier, les travaux de la zone industrielle d’Ahl Loghlam seront achevés avant la fin de cette année.Ce projet devrait créer 5400 emplois directs.

Les Inspirations Eco indique que l’enveloppe dédiée au projet tourne environ autour de 200 millions de dirhams avec 93 unités qui seront aménagées sur une superficie de 10 hectares. On apprend aussi que l’impact de la crise sanitaire devrait être surmonté en raison de l’accélération de la cadence des travaux, d’autant plus que l’avancement du chantier a dépassé les 40%.

Les détails techniques communiqués lors de cette visite ont montré que la zone industrielle d’Ahl Loghlam pourra constituer un modèle à dupliquer pour la future carte d’implantation des zones industrielles dans la région, avec une nouvelle génération d’infrastructures respectant les exigences de la charte de l’environnement. Les Inspirations Eco rappelle que les superficies des lots, destinés à abriter 20 bâtiments industriels, varient entre 500 et 1021 m2, et que ces lots seront aménagés au profit des industriels du cuir opérant dans la région.