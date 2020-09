Tawfik Benzakour et Saad Moubaraki, fondateurs de Prevas A.C.C.

Le cabinet de conseil et de courtage en assurance Prevas vient d’annoncer le lancement de Prevas A.C.C, une nouvelle entité spécialisée dans la gestion des contrats d’assurance-crédit au Maroc.

Filiale du Groupe Prevas, Prevas A.C.C est née du partenariat entre Saad Moubaraki, PDG du groupe Prevas et de Tawfik Benzakour, ancien directeur général de Euler Hermes Acmar et désormais directeur général de Prevas A.C.C. «Une association stratégique qui vient répondre à une demande croissante des entreprises au Maroc en matière de protection financière contre le risque de non-paiement des créances dans le commerce interentreprises (B to B)», souligne Prevas A.C.C dans un communiqué.

"Avec Prevas A.C.C, il s’agit d’intervenir auprès des entreprises à tous les stades de leurs transactions commerciales, de la prospection à l’encaissement, tant en amont (prévention et surveillance du risque client), qu’au moment du recouvrement des créances ou de l’indemnisation en cas de non-récupération des créances impayées", poursuit la même source.



Annoncée officiellement au début du mois de septembre, la création de cette filiale reflète l’ambition du groupe Prevas de contribuer à la spécialisation du marché de l’assurance-crédit au Maroc.