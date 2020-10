Franck Riester, ministre délégué français en charge du Commerce extérieur et de l'attractivité.

Le ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en charge du Commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, effectuera une visite de travail à Casablanca, du 11 au 12 octobre, axée sur les moyens de consolider la coopération économique bilatérale.

Ce déplacement va permettre à Franck Riester et à son homologue, Moulay Hafid Elalamy, de faire un bilan de la coopération économique entre le Maroc et la France, qui est le premier partenaire économique et financier du Royaume.

Les deux hommes doivent également examiner les moyens susceptibles de consolider ce partenariat, notamment dans les domaines de l'investissement, du financement et des nouvelles technologies.

Quelque 800 entreprises françaises sont présentes au Maroc, opérant dans divers secteurs.

Les investissements directs de la France et le secteur de l'automobile constituent deux des principaux axes du partenariat économique entre les deux pays.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et la France ont enregistré un taux de croissance moyen de l’ordre de 4,5%, passant de 56 milliards de dirhams (5,7 milliards d'euros) en 2017 à 108,7 milliards de dirhams (9,92 milliards d’euros) en 2020.

Outre le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et du numérique, Moulay Hafid Elalamy, Franck Riester rencontrera le président de la CGEM, Chakib Alj, avant de s'entretenir avec les chefs de filiales d’entreprises françaises et les investisseurs marocains.

Franck Riester achèvera son voyage en visitant l’Institut de formation aux métiers de l’aéronautique, établissement ayant conclu un partenariat avec l'Agence française de développement (AFD).