© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

TGCC, acteur national de la construction et du BTP, s’introduit à la Bourse de Casablanca au prix de 136 dirhams l’action. Objectifs de l’opération, structuration, perspectives de croissance… Voici ce qu’il faut retenir.

La Bourse de Casablanca s’apprête à vivre, dans les prochains jours, sa première introduction en bourse de l’année 2021. L’entreprise qui sera prochainement admise à la cote casablancaise n’est autre que TGCC, un acteur majeur du secteur des BTP et de la construction, qui compte à son actif de nombreux grands ouvrages d’infrastructure au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne.

Le top management de TGCC, avec à sa tête le PDG et fondateur Mohammed Bouzoubaa, a donné rendez-vous à la presse, ce lundi 22 novembre 2021, au siège de la Bourse de Casablanca pour présenter les détails de cette opération, d’un montant global de 600 millions de dirhams.

«Ce montant est partagé comme suit: 300 millions de dirhams d’augmentation de capital pour consolider notre position et aller vers d’autres secteurs, au Maroc et en Afrique subsaharienne, et 300 millions de dirhams en cession d’actions de Mediterrania Capital Partners (MCP), qui est notre partenaire depuis 2018», précise Mohammed Bouzoubaa, ingénieur Ponts et Chaussées Paris, qui a fondé TGCC en 1991. Ce dernier précise que le fond MCP ne sort pas entièrement du capital de TGCC, puisqu’il ne cède que le tiers de sa participation dans le groupe.

Comptant actuellement près de 8.000 collaborateurs, le groupe TGCC dispose d’un grand parc d’engins et de machines de construction (plus de 1.600 machines) et affiche à son actif plus de 1.000 projets et ouvrages d’envergure réalisés au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Parmi les ouvrages les plus emblématiques réalisés ou en cours de réalisation, on retrouve les gares de Rabat Agdal et de Casa Port, les aéroports de Marrakech, Tanger et Essaouira, les stades de Tanger, de Fès et de Al Hoceima, la tour Mohammed VI à Rabat, plusieurs CHU, le siège de l’Agence nationale de conservation foncière du cadastre et de la cartographie, le Grand Théâtre de Casablanca, ou encore la mosquée Mohammed VI, à Abidjan.

Du côté des performances financières, le groupe assure être sorti renforcé de la crise liée à la pandémie de Covid-19, et les perspectives s’annoncent prometteuses. «Nos chiffres indiquent une bonne santé de l’entreprise, malgré la crise et la conjoncture marquée par la hausse des prix des matières premières. Les perspectives sont excellentes pour les années à venir», affirme Mohammed Bouzoubaa, dans une déclaration pour Le360.

Un carnet de commandes bien garni

Ayant franchi la barre des 3 milliards de dirhams de chiffres d’affaires en 2019, le groupe TGCC comptait, au 30 juin 2021, 80 projets en cours au Maroc et à l’international.

Le carnet de commandes, après une baisse de 19,5% en 2020 du fait de la crise sanitaire, est bien reparti. Selon les chiffres présentés par le management de l’entreprise, le carnet de commandes, porté par la reprise économique, a bondi de 20,1% par rapport à fin 2020, pour s’établir à plus de 5,8 milliards de dirhams au terme de juin 2021. Cette reprise concerne la majorité des secteurs d’activité (hôtellerie, industrie, infrastructure, etc.).

Pour ce qui est de la prise de commande (soit les nouvelles commandes enregistrées sur une période), l’année 2021 est d’ores et déjà meilleure qu’en 2019, c’est-à-dire avant la crise sanitaire. Ainsi, au premier semestre de l’année 2021, la prise de commande du groupe TGCC est estimée à 2,332 milliards de dirhams, soit un rebond de +87,3% par rapport à l’ensemble de l’année 2020, symbolisant la reprise économique et sectorielle au Maroc.

Notons qu’au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 1,171 milliard de dirhams, affichant une hausse de 11,3% par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse est la conséquence de la reprise des activités du groupe et l’avancement de nombreux chantiers au Maroc (Tour Mohammed VI, hôtel Ksar El Bahr, Cité Universitaire à Mohammedia, etc.), et en Côte d’Ivoire (groupe Scolaire GSMD, un projet résidentiel pour le groupe Addoha, l’usine LMSI, les moulins de côte d’Ivoire, etc.).

Le business plan pre-money (c’est-à-dire ne tenant pas compte de l’impact de l’augmentation de capital), table sur un carnet de commandes totalisant 4,652 milliards de dirhams au terme de l’année 2021. Les nouvelles commandes devraient se stabiliser à 3,8 milliards de dirhams en 2022, avant de suivre une croissance annuelle de 5% en 2023 et 2024 et de 3% entre 2025 et 2027.

A noter que le prix par action retenu pour l’opération est de 136 dirhams. La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 inclus. Les conseillers de l’opération d’introduction en bourse sont CFG Bank Corporate Finance et BMCE Capital Conseil. Le syndicat de placement des titres compte pas moins de 25 établissements dont toutes les banques de la place et les principales sociétés de bourse.