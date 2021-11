Vidéo. Tanger: les guides touristiques se mettent à l’hébreu

Des guides touristiques de Tanger, en cours d'hébreu, s'apprêtent à recevoir des touristes israéliens dans leur ville.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Avec la reprise des relations et le lancement des lignes aériennes directes entre Israël et le Maroc, le Royaume, s’apprête à recevoir de plus en plus de visiteurs et touristes israéliens. A Tanger, les guides touristiques ont commencé à apprendre l’hébreu. Le360 a suivi un cours en leur compagnie.

Plus de 25 guides touristiques, dans le cadre d'un partenariat entre l'une des associations de guides touristiques de la ville de Tanger et le Ministère du Tourisme, suivent des cours d’hébreu, au siège de l'Association ainsi qu'à l'Institut International du Tourisme (ISITT). Près d’un an après la reprise des relations entre le Maroc et Israël et quelques mois après l’arrivée à Marrakech d'un premier vol direct, transportant des touristes israéliens, le Royaume s’apprête en effet à recevoir de plus en plus de touristes de ce pays. Riche d’une histoire millénaire de présence juive sur son territoire, nombreux sont les Israéliens désireux de se rendre au Maroc, sur les terres de leurs aïeuls ou pour visiter les différents saints juifs présents au Maroc, notamment non loin de Tanger, dans la région de Ouezzane. Marrakech-Safi: les guides de la région ont débuté leurs cours en langue et culture hébraïques «C’est le premier cours, c’était un peu difficile mais avec le temps nous allons commencer à parler cette langue. C’est une bonne chose d’apprendre l’hébreu, comme ça nous pourrons recevoir les touristes israéliens», confie Ahlam Rissouni, guide touristique à Tanger. Selon les chiffres de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), 50.000 à 80.000 Israéliens visitent annuellement le Royaume. Ce chiffre sera amené à croître avec le lancement de plusieurs ligne aériennes directes entre Israël et le Maroc. A ce jour, quatre compagnies proposent des vols directs entre les deux pays, les compagnies israélienne Israir et El Al ainsi que Royal Air Maroc et Air Arabia.

Par Said Kadry