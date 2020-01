© Copyright : DR

Bank Al-Maghrib vient de rouvrir son agence historique à Tanger après une vaste opération de rénovation. La cérémonie de réouverture du siège réaménagé s’est tenue hier, en présence du Wali de BAM, Abdellatif Jouahri, ainsi que des représentants des autorités locales et des élus de la ville.

La rénovation de ce siège historique de la banque centrale à Tanger avait pour but de remettre ce bâtiment à niveau, en ce qui concerne ses normes de sécurité, dans le respect de ses exigences techniques et architecturales, et dans le souci de la préservation de son authenticité originelle.

Sa rénovation, qui avait été lancée début 2016, assure désormais un renouveau à ce patrimoine d’exception, et perpétue cet important témoignage architectural du Maroc et de la ville de Tanger.

Pour célébrer cet évènement, Bank Al-Maghrib a organisé une exposition de ses archives, ouverte au grand public, intitulée «l’Agence de Tanger: témoignage des archives».

Cette exposition, qui se tient sur trois mois, met en valeur, pour la première fois, des documents et des objets d’une richesse historique exceptionnelle.