Dans la continuité de la tournée régionale entamée par la Banque Populaire à travers les différentes régions du Maroc, Oujda a accueilli, mercredi 7 juillet 2021, la huitième étape du roadshow «Les Régionales de l’Investissement».

Après Fès, Rabat, Casablanca, Tanger, Laâyoune, Dakhla et Agadir, «Les régionales de l’Investissement», le roadshow organisé par la Banque Populaire pour accompagner le relance économique, ont fait escale à Oujda, capitale de la région de l’Oriental, mercredi 7 juillet 2021.

L’étape d’Oujda a connu la participation de plusieurs acteurs publics et privés, dont des départements ministériels, le centre régional d’investissement de l’Oriental, le conseil de la région, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que plusieurs associations professionnelles.

Dans une déclaration pour Le360, Ahmed Mahrouss, président du directoire de la Banque Populaire d’Oujda a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du groupe bancaire de soutenir la reprise de l’investissement et la relance économique au niveau national et régional.

Au programme de cette rencontre, des échanges et des débats qui ont mis en avant les atouts et les opportunités sectorielles de la région. Les mécanismes d’appui, ainsi que les solutions de financement et d’accompagnement mis à la disposition des opérateurs économiques par la Banque Populaire, ses filiales et ses partenaires, ont également été mis en avant.

En marge de cet événement, qui a connu une forte participation des opérateurs économiques de la région, deux importantes conventions ont été signées. La première, paraphée entre la Banque Populaire d’Oujda et la CGEM de l’Oriental, vise à assurer de meilleures conditions de financement au tissu entrepreneurial de la région, en particulier aux TPME.

La seconde convention a été signée avec le conseil de la région de l’Oriental. Elle porte sur le soutien financier au tissu associatif et coopératif de la région. «Ce soutien se fera sous forme de subventions accordées par la région, appuyé par un financement bancaire apporté par la Banque Populaire, à des conditions préférentielles», a précisé Ahmed Mahrouss.

Après Oujda, la tournée «Les Régionales de l’Investissement» a mis le cap sur Nador, pour la neuvième étape de ce roadshow.