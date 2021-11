© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Lors d’une journée d’études sur le projet de loi de Finances 2022 organisée hier, l’Union marocaine du travail (UMT) a annoncé qu’elle compte déposer des amendements liés principalement à l’amélioration des revenus des salariés via l’augmentation des salaires ou la baisse de l’impôt sur le revenu.

L’Union marocaine du travail (UMT) a organisé hier, vendredi 5 novembre 2021, à Casablanca, une journée d’études sur le projet de loi de Finances 2022. Approché par Le360, Miloudi Moukharik, secrétaire général de cette centrale syndicale, a indiqué que le groupe parlementaire de l’UMT déposera des amendements au PLF-2022.

"Nous espérons que nos amendements, qui portent sur l’amélioration des revenus des salariés, seront retenus. Je tiens à rappeler que ce sont les employés qui paient l’impôt sur le revenu puisque cette imposition est prélevée régulièrement à la source", a-t-il relevé.

Pour sa part, Miloud Maâssid, membre du groupe de l’UMT à la Chambre des conseillers, a rappelé que l’économie nationale est en train de se relever des effets de la crise économique engendrée par la pandémie. "Le rendez-vous organisé par l’UMT ouvre donc un débat sur le projet de loi de Finances pour vérifier s’il répond bien aux aspirations des citoyens et aux promesses du programme gouvernemental", a-t-il précisé.

De son côté, Aziz Khayati, directeur adjoint du budget au ministère de l’Economie et des Finances, a souligné que le PLF-2022 est le premier projet du nouveau gouvernement, rappelant que ses grandes lignes s’inspirent du nouveau modèle de développement.

Il a également noté que le PLF pour l’année budgétaire 2022 se base sur plusieurs axes et orientations axés principalement sur le renforcement des fondements de l’économie nationale, le renforcement des mécanismes de l’intégration et la poursuite de la mise en oeuvre du projet de la protection sociale, le développement humain et la réforme des mécanismes de la gouvernance.