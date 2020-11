© Copyright : Le360

Comme beaucoup de pharmacies du Royaume, les officines de l'Oriental et de la ville d'Oujda en particulier manquent de vitamine C, de zinc et de tout médicament servant au traitement de la grippe saisonnière et du Covid-19. Les détails.

La vitamine C et le zinc, tous deux administrés dans le cadre du protocole de soins des malades atteints du Covid-19, se font de plus en plus rares dans les officines du Royaume. A Oujda, à l’approche de l’hiver et de la grippe saisonnière, bon nombre de citoyens peinent à se procurer ces compléments alimentaires.

«Nous avons beaucoup de mal à trouver du zinc, de la vitamine C ou des produits à base de vitamine C. Nous sommes contraints de faire le tour des pharmacies pour pouvoir acheter une ou deux boîtes. Les autorités compétentes devraient trouver une solution rapide à ce problème, qui grandit de jour en jour», indique Safa, une habitante de la ville, croisée dans une pharmacie.

Les professionnels de leur côté confirment que cette pénurie est liée au traitement des patients Covid-19 et à l’augmentation des cas positifs recensés ces dernières semaines.

«La demande en vitamine C et en zinc a fortement augmenté, d'autant que c'est la période où la grippe saisonnière fait son retour. Les symptômes de cette dernière étant similaires à ceux du Covid-19, cela explique aussi cette hausse de la demande», confie le président du Syndicat des pharmaciens d'Oujda, Dr Mohamed Belaouine.

Le responsable syndical appelle les citoyens non infectés par le nouveau coronavirus à ne pas acheter plus que leurs besoins en vitamine C, afin que les stocks de ces médicaments restent disponibles en priorité pour les patients atteints par le Covid 19.

«Une alimentation saine et équilibrée avec des aliments riches en vitamine C, comme les oranges, fruits de la région, et le renforcement des précautions sanitaires permettront de se protéger du coronavirus et de la grippe saisonnière», souligne Dr Mohamed Belaouine.

À son tour, face à notre caméra, le pharmacien Abderahim Chenoufi, appelle le ministère de la Santé à œuvrer pour fournir un stock adéquat de vitamines et de zinc.

«Les circonstances sont particulières et exceptionnelles, ce qui nécessite un stock spécial et exceptionnel de ces médicaments vitaux», indique le pharmacien.