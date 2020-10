© Copyright : Le360

L'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE) s'est assigné comme l'un de ses principaux objectifs la libéralisation de l'électricité au Maroc. Les explications avec son président, Abdellatif Bardach.

Cet objectif a été souligné ce mercredi 21 octobre à Rabat lors du premier conseil de l'ANRE tenu sous la présidence d'Abdellatif Bardach, patron de cette instance de régulation.

En présence de ses neuf membres, outre le président, la réunion a été l'occasion d'approuver, comme l’a affirmé, dans une déclaration pour Le360, Abdellatif Bardach, "un ensemble de documents et de décisions, dont notamment la feuille de route stratégique 2021-2025 de l'ANRE".

Selon son président, l'institution a été créée "pour accompagner le processus visant principalement à soutenir le développement économique et social du pays ainsi qu'à répondre durablement à ses besoins croissants en électricité".

Enfin, Abdellatif Bardach a mis l'accent sur "la détermination de l'ANRE à déployer tous les efforts possibles pour appuyer et accompagner la modernisation du secteur de l'électricité et, par la même occasion, envoyer un signal fort aux investisseurs locaux et internationaux intéressés par les opportunités offertes par ledit secteur".