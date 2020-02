© Copyright : DR

Six entreprises espagnoles font l'objet d'une enquête pour avoir falsifié l'origine des légumes afin de réduire les coûts. Détails.

La police espagnole est sur le point de démasquer une vaste fraude portant sur l’origine de certains légumes commercialisés en Europe. Les produits ciblés par ce réseau de tricheurs proviennent essentiellement du Maroc, rapportent certains médias espagnols.



Les investigations ont révélé l’existence d’une «route clandestine» de la tomate marocaine, dont le point de départ se trouve dans la région de Souss-Massa. Les camions s’acheminent ensuite vers le sud de l’Espagne via les ports d’Algésiras et de Motril avant de se retrouver dans des entrepôts, non loin d’Almeria et parfois tout près de Grenade.

Une fois arrivées à destination, les tomates marocaines sont étiquetées comme venant d’Espagne. En conséquence, des plaintes pour concurrence déloyale ont été déposées par de nombreuses organisations agricoles d’Alméria. C’est le cas de l’association agricultura viva en accion qui a diffusé il y a quelques semaines une vidéo dénonçant le ré-étiquetage des légumes et fruits non originaires d’Espagne.