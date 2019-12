© Copyright : DR

L’Administration des douanes et impôts indirects vient de diffuser une capsule vidéo présentant la procédure de paiement électronique des créances douanières: paiement par carte bancaire, paiement multicanal, débit direct.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects élargit sa palette de capsules vidéos didactiques et lance un nouveau contenu vidéo destiné cette fois-ci aux opérateurs économiques visant à mieux leur faire connaître les différents modes de paiement en ligne des créances douanières.



Depuis 2015, outre les modes de paiement classiques, la Douane a, en effet, mis à la disposition des professionnels une palette de moyens de paiement électroniques, modernes, simples, rapides et sécurisés.

Avait ainsi été lancé, dans un premier temps, le mode de règlement en ligne par carte bancaire suivi, en 2017, des moyens de paiement multicanal (depuis un téléphone mobile, via les sites web des banques ou de leurs agences, via un guichet automatique bancaire ou dans les points de service de proximité) et enfin le paiement par débit direct, en 2019.