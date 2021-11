© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Une unité industrielle de décorticage de crevettes, qui permettra de créer à terme près de 1000 emplois, a été inaugurée hier, jeudi 11 novembre 2021, à Jerada. Investissement: 21,3 millions de dirhams.

Cette unité a été inaugurée dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la Marche Verte, par une délégation officielle. La structure industrielle a été créée dans le cadre des efforts de promotion de l’investissement et de création d’opportunités d’emploi dans la province, avec un financement conjoint de l’INDH (6 MDH), du CRO (6 MDH), le Centre régionale d’investissement de l’Oriental (1,3 MDH) et la société «MMSS» porteuse du projet (8 MDH), en plus d'une contribution de la société Al Omrane.

Par ailleurs, un "protocole de paix sociale", relatif aux ressources humaines de cette unité, a été signé, entre la préfecture de la province de Jerada, la direction régionale du ministère de l’Insertion économique, des petites entreprises, de l’emploi et des compétences (secteur de l’Emploi), la société employeur «MMSS» et les représentants d'organisations syndicale de la province.

La signature de cet accord consacre la volonté de l’ensemble des intervenants, dont les autorités publiques, les partenaires sociaux et les investisseurs privés, d'instaurer un climat encourageant l’investissement, et attractif pour l’installation de nouveaux projets dans cette province.