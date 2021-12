© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

La saison d'hiver 2021-2022 de la pêche au poulpe est ouverte dès lundi 20 décembre. À Dakhla, les pêcheurs jubilent: la ressource est disponible et les prix ont nettement augmenté. Reportage à Lassarga, village de pêcheurs à 6 kilomètres de la ville.

C’est la saison de tous les records pour la pêche au poulpe à Dakhla qui a démarré lundi 20 décembre. Pour la première fois, le quota des pêches autorisé a atteint 11.310 tonnes pour cette saison qui s’étend jusqu’au 31 mars.

À la halle de Lassarga, l’un des villages de pêcheurs de Dakhla, les prix ont également augmenté. À la criée (la dlala dans le jargon des professionnels), le kilogramme se négocie entre 135 et 140 dirhams.

Mais avant le démarrage de cette saison hivernale, et comme l’exige la loi, les services du département de la pêche ont procédé aux démarches d’enregistrement et aux contrôles techniques des bateaux: filets et système de géolocalisation essentiellement.

Selon les autorités, le port de Dakhla est classé premier au niveau national en termes de valeur et de volume de débarquements des produits de la mer. Il est suivi par les ports de Laâyoune et de Tan Tan.