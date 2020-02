Vidéo. Crédit du Maroc: la BERD accorde un prêt de 20 millions d’euros en faveur de l’économie verte

© Copyright : DR

Le Groupe Crédit du Maroc et la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), soutenue par l’UE et le Fonds Vert pour le Climat, ont signé, mardi 4 février, un accord pour l'octroi d'un prêt de 20 millions d'euros, pour le développement de l’économie verte au Maroc.

Cette convention entre la BERD et le Groupe Crédit du Maroc, pour un prêt d’un montant de 20 millions d’euros, entre dans le cadre du programme "Chaîne de valeur verte". L'accord de prêt a été signé le 4 février 2020 à Casablanca par le directeur général de la BERD en charge des institutions financières, Francis Malige, et le président du directoire du Crédit du Maroc, Bernard Muselet. Soutenu par l’Union européenne et le Fonds Vert pour le climat, tous deux partenaires de la BERD, ce programme vise à soutenir les investissements verts portés par les PMEs du Maroc. Vidéo. «Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire»: l’exposition-événement qui célèbre les 90 ans de la banque Dans la lignée de la stratégie du Maroc en faveur du développement des PME -PMI et du financement vert, le Crédit du Maroc cherche à développer et à fournir à ses clients éligibles, une solution de financement de projets portant sur l’économie verte. "Les entreprises éligibles bénéficieront d’un accompagnement technique du Crédit du Maroc, mais également du dispositif mis en place avec la BERD", a indiqué Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc. Grâce à ce partenariat, les PMEs éligibles bénéficieront donc, en plus du financement, d’un accompagnement technique de la part des équipes du Crédit du Maroc et de la BERD, ainsi que d’une subvention à l’investissement. Vidéo. Crédit du Maroc: avec "Les Arènes", le groupe bancaire édifie son siège futuriste au centre de Casablanca Le Crédit du Maroc, à l’instar de sa maison-mère le Groupe Crédit Agricole SA, s'est résolument engagé dans l’écosystème marocain pour être un opérateur financier solide et responsable, au service de ses clients. Le groupe bancaire ambitionne de devenir un acteur reconnu en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Cette convention s’inscrit donc pleinement dans la volonté conjointe de la BERD et du Groupe Crédit du Maroc d’encourager la transition du Maroc vers une économie plus verte.

Par Khalil Ibrahimi