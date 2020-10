© Copyright : Le360

Sécheresse, barrages presque à sec…, la banqueroute menace la majorité des agriculteurs de Taroudant et du Souss en général. À moins d’un miracle, la campagne agricole est compromise. L’avenir aussi. Reportage.

Les agriculteurs de Taroudant et du Souss en général ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis plusieurs jours, ils sont privés des eaux du barrage Mokhtar Soussi. Cette décision a été prise par l’Agence du Bassin hydraulique de Souss-Massa pour répondre aux besoins en eau potable des habitants du Grand Agadir.

«Nous utilisions les eaux du barrage Mokhtar Soussi pour irriguer plus de 10.000 hectares. Nous en avons été privés de manière soudaine et radicale», déplore Mbarek Naït Ali, agriculteur de la localité de Houara.

Pour ne rien arranger, cette époque coïncide avec le début de saison pour les agrumes, mais s'avère être aussi avec un moment crucial pour d’autres cultures, dont les bananes. Et, dans un cas comme dans l’autre, ne plus disposer d’eaux d’irrigation signifie la catastrophe. La situation est d’autant plus inquiétante que 60 à 70% des agriculteurs ne disposent pas de puits ou alors attendent, impatiemment, l’autorisation d’en creuser.

«Ma production a chuté de 70% et j’ai dû me passer des services de 15 ouvriers sur les 30 que j’embauchais», explique un autre agriculteur qui regarde avec beaucoup de tristesse ses orangers se dessécher.

L’Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa est confrontée à un dilemme: permettre aux agriculteurs de sauver la campagne ou privilégier les habitants du Grand Agadir, dont la demande en eau potable a nettement augmenté ces dernières années.

Pour rappel, à Agadir, l’eau potable n’est plus disponible entre 22h et 5h30 du matin.