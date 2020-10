© Copyright : Le360

Les coupures d'eau entre 22h et 5h30 du matin rythment désormais la vie des habitants d'Agadir. Ceux-ci témoignent de ce que cela implique au quotidien et confient ce qu'ils redoutent dans ce reportage de Le360.

La population de la ville d'Agadir vit au rythme des coupures d'eau quotidiennes. Depuis le samedi 3 octobre 2020 et jusqu'à une date indéterminée, il n'y a plus d'eau dans les robinets entre 22h et 5 h du matin.

Cela pousse les habitants à rationaliser leurs besoins en eau potable. La crise hydrique commençait à se faire sentir depuis quelque temps déjà et la population s'attendait à ce type de mesures drastiques.

C'est ce que confie un riverain face à la caméra de Le360. "Ces coupures d'eau étaient prévisibles. Et si on continue à gaspiller trop d'eau, nous allons, sans aucun doute, nous acheminer vers une situation où nous n'aurons plus qu'une heure d'eau potable par jour".

Un autre habitant de la ville évoque la sécheresse et son impact sur l'alimentation en eau potable. "S'il ne pleut toujours pas cette année, la situation va s'aggraver. Sans eau, on fera quoi?", s'interroge-t-il.