Fondée voici dix ans, la coopérative Al-Huda a pu bénéficier il y a huit ans, grâce à une ONG américaine, d'équipements d'extraction d’huile modernes. Les femmes qui y travaillent produisent plus de 1000 tonnes d'huile d'olive chaque année.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Telle une ruche, la coopérative féminine Al-Huda, dans la commune d'Ain Beida dans les environs d’Ouezzane, grouille d'activité. La saison de l’extraction de l’huile d’olive est lancée et les femmes s’activent dans cette région, connue pour sa production d’olives.

Khadija et Sanaa sont occupées à trier les olives tout en gardant un œil sur les autres étapes du pressage, tandis que Zohra, dans une pièce adjacente avec d'autres femmes, extrait l'huile et remplit des bouteilles.

Fondée en 2011, la coopérative Al-Huda a pu bénéficier en 2013, grâce à une ONG américaine, des derniers équipements d'extraction d’huile, ce qui lui permet d'avoir aujourd'hui une capacité de production de plus de 1000 tonnes d'huile d'olive. A cent pour cent féminine, cette coopérative a permis d’employer de nombreuses femme rurales, originaire des douars de Ouezzane, une région connue et reconnue pour sa production d’olives et d’huile d’olive.

Les récoltes ont débuté dans la région ainsi que dans d’autres régions du Royaume depuis deux semaines, donnant aussi le départ de la saison de l’extraction de l’huile d’olive.

«L'huile vierge de Ouezzane est reconnue pour sa qualité. La coopérative a été créée pour les femmes du village et de la région, et aujourd'hui, il y a environ 30 femmes impliquées qui travaillent et qui participent à presser un grand pourcentage de la récolte d'olives dans la région», explique Zohra Lhaboussi, présidente de la coopérative Al Huda.

Cette coopérative a remporté des prix nationaux, locaux et régionaux, notamment le prix de la Foire internationale de Meknès il y a quelques années, ce qui a incité les femmes et les membres de la coopérative à redoubler d'efforts afin de poursuivre cette quête de l’excellence. Aujourd’hui la coopérative Al-Huda commercialise ses produits aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.