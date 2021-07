© Copyright : Le360

Le Consul général par intérim des Emirats arabes unis (EAU) à Laâyoune, Issa Al-Balushi, a souligné hier, lundi 12 juillet, la détermination de son pays à s'engager dans le processus de développement dans les Provinces du Sud du Royaume.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Forum d’affaires de Laâyoune Maroc-Emirats arabes unis, le diplomate émirati a salué la dynamique de développement intégré dans les régions du Sahara marocain, sous le leadership du roi Mohammed VI.

Issa Al-Balushi a relevé que la tenue de ce forum reflète l’excellence des relations fraternelles de longue date entre les deux pays, notant que cette nouvelle phase de coopération bilatérale est tournée vers l'avenir à la faveur de la promotion des investissements qualitatifs, conformément à la vision des deux chefs d’Etat, le roi Mohammed VI et son frère Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’Etat des Emirats arabes unis.

Tout en se félicitant des chantiers de reformes lancés au Royaume sous la conduite éclairée du souverain, le consul général des EAU à Laâyoune a réitéré le soutien de son pays au Maroc dans les divers forums internationaux et régionaux, en particulier sur la question de l'intégrité territoriale.

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des investisseurs internationaux des EAU (UAEIIC), Jamal Saif Al Jarwan, a mis en avant les impacts tangibles du renforcement des liens commerciaux et économiques sur le partenariat stratégique bilatéral.

Les EAU et le Maroc sont animés par une forte volonté de booster leurs relations à la faveur de la mise en place de plusieurs mécanismes de coopération, a fait remarquer Jamal Saif Al Jarwan, ajoutant que l’UAEIIC vise l’exploration des opportunités d’investissements en vue de tisser des partenariats avec les pays amis.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Forum d’affaires de Laâyoune a pour objectifs de promouvoir la région auprès des opérateurs économiques émiratis et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.

Cet évènement, organisé par le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), vise aussi à envisager de nouveaux partenariats d'investissement entre les secteurs privé et public maroco-émiratis dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des mines, des énergies renouvelables, du BTP et du tourisme.