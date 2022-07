© Copyright : MAP

Les travaux d’allongement de l’aéroport d’Al Hoceima ont été attribué par l’Office nationale des aéroports (ONDA), maître d’ouvrage, à l’entreprise marocaine VIAS, spécialisée dans les travaux routiers, autoroutiers, et aéroportuaires.

Le projet d’extension de l’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceïma prévoit l’allongement de la piste d’envol d’une longueur de 700 mètres linéaires. Et c’est VIAS, le spécialiste marocain de la construction d’infrastructures de transport, qui a été chargé par l’ONDA de la réalisation des travaux.

VIAS a en effet remporté l’appel d’offres relatif à ce marché, lancé en avril 2022 par l’Office, pour la réalisation de cette infrastructure, pour un montant de 210,9 millions de dirhams. VIAS était notamment en concurrence pour ce marché avec la société «Les Grands Travaux Routiers».

Le projet d’extension de l’aéroport d’Al Hoceïma vise à répondre aux besoins croissants du trafic aérien et offrir les meilleures conditions d’accueil aux passagers.

Ce projet, d’un investissement global de 255 millions de dirhams, comprendra, en plus de l’allongement de la piste d’envol, le renforcement et l’extension du parking des avions. La construction d’infrastructures aéronautiques permettant l’accueil des B747-800 et une nouvelle tour de contrôle, sont également au programme.