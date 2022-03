Les projets du programme «Manarat Al Moutawassit» (PMA), lancé par le roi Mohammed VI le 17 octobre 2015, dont les travaux ont démarré en 2017, progressent de façon significative. A ce jour, 925 projets sont réalisés sur un total de 942 projets programmés, soit un taux de réalisation de 98%.

Le taux de réalisation des projets structurants dont a bénéficié la province d’Al Hoceïma dans le cadre du programme de développement spatial «Manarat Al Moutawassit» a atteint un taux de 98%. Les projets en cours de réalisation sont au nombre de 17, indique un communiqué de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Il s’agit, selon ce même communiqué, de projets qui exigent une expertise pointue lors de la réalisation pour répondre aux standards techniques internationaux, en particulier pour les projets tels que le Grand Stade d’Al Hoceïma, la salle couverte, la piscine olympique ou encore le centre méditerranéen de la mer. L’achèvement des travaux et la livraison de ces projets sont prévus en juin 2022.

Malgré la pandémie, tous les projets en cours, y compris le projet de construction du nouveau centre hospitalier provincial, et même ceux ayant recours aux matériaux importés ont respecté les délais d’exécution prévus, seront achevés et livrés à temps, indique l'APDN.

Dans le détail, 7 projets sur les 17 en cours de réalisation sont à un stade avancé de travaux, comme pour le Grand Stade ou encore le centre méditerranéen de la mer, les 5 projets restants n’ont, quant à eux, été programmés que récemment et font partie d'un programme complémentaire.

A l’achèvement, les équipements programmés dans le cadre du projet «Manarat Al Moutawassit» sont livrés aux départements ministériels concernés. Ces derniers sont tenus de programmer leur ouverture et se chargeront de leur gestion.

Ces résultats ne pourront être atteints sans l’implication de l’ensemble des acteurs impliqués pour la réalisation de ce programme important et sans la vigilance du Comité de supervision et de suivi, qui a œuvré dès le départ à la création de la cellule qui veille à assainir l’assiette foncière nécessaire pour les projets dans le respect des lois en vigueur.

En effet, malgré les particularités du foncier de la province d'Al Hoceïma, tels le morcellement de la propriété, le problèmes des terrains non titrés, et l'absence de terrains privés de l'Etat, cette cellule a mobilisé plus de 200 hectares pour la mise en œuvre des projets programmés, ajoute l'APDN.

Le projet «Manarat Al Moutawassit» a pu donc atteindre ses objectifs et a contribué à la création d'opportunités d'emplois, en valorisant les potentiels territoriaux, en améliorant l'attractivité économique, sociale et culturelle, ainsi qu’en améliorant la qualité de vie, afin d'attirer un plus grand nombre d'investissements, pour que la population locale puisse bénéficier de la situation géoéconomique d'Al Hoceïma entre le port méditerranéen de Tanger et le port de Nador West Med.

Le chantier royal de développement «Al Hoceïma, Manarat Al Moutawassit», rappelons-le, bénéficie d’un budget de 7,2 milliards de dirhams. Une grande partie, soit 6,5 milliards de dirhams, provient du programme de développement territorial de la province d’Al Hoceïma.

Le reste du budget a fait l’objet de programmes complémentaires financés par les différents secteurs concernés ce qui a permis la programmation de 536 projets sociaux, 139 projets économiques, 87 projets environnementaux et ayant trait à la gestion des risques, 95 projets d’infrastructures, 62 projets de mise à niveau territoriale, et 6 projets religieux ou culturels.