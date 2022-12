Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a visité, mardi 20 décembre 2022, le siège du nouvel abattoir de Berkane, situé dans la commune territoriale de Madagh, pour suivre son avancement.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a visité le nouvel abattoir de Berkane, situé dans la commune territoriale de Madagh, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Cette nouvelle infrastructure, installée sur une superficie globale de 2,8 hectares, dont 2.950 m2 couverts, s’inscrit dans le cadre des actions d’amélioration et de modernisation des circuits de distribution de la stratégie Génération Green. L’abattoir dispose d’une capacité de production de 250 têtes d’ovins/heure, 35 têtes de bovins/heure et d’une capacité de stockage de 1.000 têtes d’ovins et 250 têtes de bovins. Il comprend des étables, des espaces d’abattage, de découpe et d’emballage, des salles de refroidissement et de congélation, 2 camions pour le transport et le refroidissement des viandes et 2 camions pour le transport de bétail.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Agriculture a souligné que ce nouvel abattoir constitue un projet structurant pour le secteur de la chaîne des viandes de la province, et s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green, en particulier dans son volet de modernisation des canaux de distribution des produits agricoles.

Ce projet aura un impact certain en matière de création d’emplois, de garanties de la sécurité sanitaire des produits d’origine animale et d’organisation du circuit de commercialisation, sans oublier les effets positifs sur les éleveurs de bétail, a-t-il souligné.

Toujours dans la commune de Madagh, le ministre a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2021-2022 de l’Institut des techniciens spécialisés en agriculture (ITSA) de Zraib et de l’Institut technique agricole (ITA) de Berkane. Il a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la formation professionnelle agricole dans la région de l’Oriental, et a visité les bâtiments réaménagés de l’ITSA de Zraib, notamment la salle digitalisation, le laboratoire des sciences, le bloc administratif et la bibliothèque.

Le ministre a également pris connaissance du programme d'appui aux jeunes entrepreneurs dans le cadre de la stratégie Génération Green mis en œuvre par le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles de l’Oriental. Celui-ci repose sur la sélection des idées de projets proposés par les jeunes et les femmes, notamment les diplômés des instituts des techniciens en agriculture. Il consiste également à aider à la conception des business plans, ainsi que la recherche des moyens pour leur financement sous la supervision d'un comité régional regroupant les acteurs concernés.