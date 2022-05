© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement ambitionne d’adopter une stratégie nationale de l’économie durable. Une opportunité selon le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, pour le développement durable du Royaume. Les détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Pour Nizar Baraka, le ministre de l’Equipement et de l’eau, l’économie bleue constitue un pilier incontournable du Nouveau modèle de développement du Maroc. Elle est également une opportunité selon le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, pour le développement durable du Royaume.

«Avec sa position géographique stratégique, ses deux façades maritimes s’étalant sur 3 500 Km, son littoral, ses ressources halieutiques et énergétiques, le Maroc jouit d’un capital maritime important, et dispose d’un potentiel réel en matière d’économie bleue», souligne Nizar Baraka dont les propos ont été rapportés par La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

Comme le relève l’hebdomadaire, le gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch ambitionne d’adopter une stratégie nationale de l’économie bleue durable et inclusive, adaptée aux vocations régionales et déployée autour des secteurs économiques traditionnels que sont la pêche, le tourisme et les activités portuaires.

Cette stratégie permettrait également de développer de nouveaux secteurs porteurs de forts potentiels de croissance comme l’aquaculture, la construction navale, l’écotourisme ou encore les biotechnologies.

Et qui dit stratégie, dit aussi la mise en place d’une gouvernance appropriée et un renforcement du rôle central des territoires dans le développement des secteurs de cette économie bleue. Ainsi, selon l’hebdomadaire, le département de l’Equipement, a été «précurseur» dans l’établissement d’un Atlas des potentiels marins et côtiers, qui a recensé et caractérisé toutes les activités existantes et potentielles liées à la mer, avec leurs distributions géo-spatiales, répertoriées sous forme d’un Atlas cartographique érigé en Système d’information géographique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique du gouvernement qui œuvre pour la valorisation du domaine public maritime. «Cet Atlas constitue une première étape importante dans le cadre d’une démarche de planification maritime spatiale, à poursuivre en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées, en adoptant une vision plurisectorielle, et en appréhendant la mer comme un espace d’intégration par excellence», conclut La Vie Éco.