Kiosque360. Le marché automobile retrouve des couleurs. Les professionnels ont même revu leurs prévisions de ventes à la hausse pour 2020.

Les ventes de voitures neuves sont, semble-t-il, reparties à la hausse, rapporte L’Economiste. Dans son édition du 6 août, le journal cite Abelouahab Naciri, vice-président de l’Association des importateurs de voitures au Maroc (Aivam) et DG de Scama (importateur-distributeur Ford), qui affirme que «le marché est parvenu à enregistrer une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période de 2019, à 14.377 véhicules vendus toutes catégories confondues pour le seul mois de juillet». Une performance notable, précise le quotidien, dans le contexte d'une demande quasi-inexistante des loueurs qui «représentent pas moins de 20% des ventes de véhicules pour particuliers (précisément les citadines)», en raison de la crise qui touche le secteur du tourisme auquel ils sont étroitement liés.

Parallèlement, L’Economiste relève que la demande provient «des personnes qui avaient l’intention d’acquérir une voiture avant le confinement et ne le pouvaient pas». Le journal affirme que le besoin de mobilité est encore plus important avec la pandémie, avec une poussée des déplacements individuels. Selon le professionnel que cite le quotidien, «la demande va se maintenir pour les prochains mois et le marché va augmenter, sauf catastrophe». Le marché, d’après ses estimations, «se rapprocherait des 125.000 ou des 130.000 unités écoulées d’ici à la fin de l’année», réduisant ainsi la baisse à -25% au lieu des -40% précédemment prévus.



L’Economiste constate que les acteurs du marché se sont lancés dans des campagnes de promotions avec des offres globales incluant crédit gratuit, différés de paiement, traites offertes, entretien gratuit… pour réaliser ces prévisions.