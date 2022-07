© Copyright : DR

Kiosque360. L’Union européenne a décidé de mettre le gaz et le nucléaire dans la liste des énergies durables. Une décision qui ne fait pas l’unanimité, mais qui est censée permettre à l’U.E de faire face à sa pénurie d’énergies qui s’exacerbe. Cet article est une revue de presse du journal Le Monde.

Le gaz et le nucléaire font leur entrée officielle dans la liste des énergies «vertes» de l'Europe, rapporte le journal français Le Monde dans l’une de ses récentes publications sur son site internet.

La même source indique que ce texte controversé, présenté en janvier par la Commission européenne, classe comme «verts» certains investissements pour la production d’électricité dans des centrales nucléaires qui n’émettent pas de CO₂ ou des centrales au gaz, à condition qu’elles mobilisent les technologies les plus avancées. Ce vote des eurodéputés marque ainsi la fin de houleuses tractations entre législateurs de divers bords.

«Le vote s’annonçait serré, le sujet divisait au sein même des familles politiques. Les eurodéputés ont validé le projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz, deux sources d’énergie considérées par Bruxelles comme nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre», précise Le Monde. Toutefois, le journal fait remarquer que les opposants au texte ont annoncé qu’ils lanceraient une procédure en justice, seul moyen désormais disponible pour bloquer l’initiative.

Force est de souligner que cette classification devrait aider à mobiliser des fonds privés dans des projets «verts» et s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone de l’UE en 2050. «Mais, la reconnaissance de la contribution du gaz et du nucléaire à la lutte contre le changement climatique, pourtant effectuée sur la base de rapports d’experts, a provoqué la colère d’organisations écologistes qui ont dénoncé une opération de greenwashing. Le label vert était, jusqu’ici, réservé aux énergies renouvelables», explique-t-on. «Ni le gaz ni le nucléaire ne sont durables», ont aussi renchéri les Verts dans un communiqué, en estimant que le label de l’UE, jusqu’ici réservé aux énergies renouvelables, avait perdu sa crédibilité. Toutefois, pour l’eurodéputé Pascal Canfin, les craintes ne sont pas justifiées, car le gaz et le nucléaire ne sont pas mis au même niveau que les renouvelables et des conditions strictes sont incluses.

Le Monde indique aussi que l’exécutif européen estime que les énergies renouvelables ne pourront pas à elles seules répondre à la demande croissante d’électricité en raison de leur production intermittente.