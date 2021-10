© Copyright : DR

Kiosque360. La production de pommes dans la province de Sefrou a atteint 90.000 tonnes, selon la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Sefrou. En d’autres termes, elle enregistre une belle performance. Explications.

La récolte tardive des pommes a dynamisé la filière agricole dans la province de Sefrou. En effet, représentant 46% de la superficie des rosacées, la production de la filière des pommes dans la province a atteint 90.000 tonnes au titre de l’actuel exercice agricole selon la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Sefrou, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 octobre.

Une performance qui permet à la province de se hisser en deuxième position à l’échelle de la région de Fès-Meknès. La moyenne provinciale de rendement des pommes, à Sefrou, a atteint 18 tonnes/ ha alors que la moyenne peut dépasser 35 tonnes/ ha dans certains domaines agricoles, précise le journal, ajoutant que la province de Sefrou possède plus de 14 variétés de pommes, dont les types précoces qui sont récoltés dès le mois de septembre et les variétés tardives qui s’étendent jusqu’au mois de novembre. Quant à la main-d’œuvre, elle s’élève à 70% durant la saison de la récolte des pommes, représentant 50.000 jours d’emploi et 4 millions de dirhams de recettes.

Après être revenu sur l’impact positif du Plan Maroc Vert (PMV) sur la filière, le directeur de la DPA de Sefrou, Mohamed Mezzour, a rappelé l’encouragement de l’investissement privé dans le secteur, dans le cadre du Fonds de développement rural, à travers une subvention de 60% du coût de plantation (plafond pouvant aller jusqu’à 17.000 DH /ha) et une subvention de 100 % de soutien à l’équipement hydro-agricole pour l’irrigation goutte-à-goutte des terres agricoles d’une superficie de moins de 5 ha (plafond de 45.000 DH/ha), ainsi qu'un appui pour couvrir les superficies plantées de pommes avec des filets anti-grêle pour les zones menacées de la province, dans la limite de 50.000 DH/ha.