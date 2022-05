De gauche à droite: Anass El Ansari et Omar Sajid, respectivement président et vice-président de l'AMITH.

© Copyright : DR

Anass El Ansari a été élu nouveau président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH). Il succède à Mohamed Boubouh, qui a terminé son mandat de trois ans.

Candidat unique à l’élection présidentielle de l’AMITH, Anass El Ansari, président de CRC Production, une entreprise spécialisée dans l’industrie du textile-habillement basée à Meknès, est le nouveau président de l’association des textiliens marocains, pour un mandat de trois ans (2022-2025). Il s’est présenté en binôme avec Omar Sajid, représentant de Mazafil, une société appartenant à la famille Sajid, qui occupera le poste de vice-président de l’AMITH.

Lors de l’assemblée générale élective, tenue le 26 mai dernier, le nouveau binôme s’est engagé à réaliser un programme qui s’articule autour de 6 axes, indique l’AMITH dans un communiqué.

- Soutenir la souveraineté industrielle du Maroc et réduire la dépendance des importations textiles

- Développement des exportations, conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients

- Soutenir la création des emplois dans le secteur

- Promouvoir la formation et le développement des compétences

- Développer l’industrialisation et l’intégration du secteur

- Faciliter l’implantation et la régionalisation du secteur, notamment dans les Provinces du Sud.



Le nouveau président a précisé que ce programme est fondé sur des valeurs de transparence, d’intégrité, de bienveillance et s’est engagé à fédérer toutes les composantes du secteur autour de son projet, a ajouté la même source.

En outre, Anass El Ansari a insisté sur le rôle de l’AMITH qui doit retrouver sa place en tant qu’association dynamique, précurseur et force de proposition dans l’avancement des dossiers avec tous ses partenaires.