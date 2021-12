© Copyright : Eole99

La région de Marrakech-Safi aura bientôt son RER. Ce moyen de transports permettra de rapprocher davantage la province de Rhamna de Marrakech. Explications.

Ce projet d'un RER Ben Guérir-Marrakech a été annoncé en avant-première, lors de la cérémonie de lancement d'un appel à projet, ayant pour but de dynamiser le potentiel de la Zone industrielle de Sidi Bouathmane, près de Marrakech.

«Le but est de désenclaver la province de Rhamna», a expliqué à cette occasion Aziz Bouignane, gouverneur de cette province, au cours d’une rencontre avec des journalistes, ce vendredi 17 décembre 2021, à Marrakech.

Cette liaison ferroviaire effectuera une halte à Sidi Bouathmane, et permettra, in fine, de fluidifier le flux des travailleurs de la Zone industrielle du même nom, située à 35 kilomètres de Marrakech. Un atout logistique en plus, qui va densifier le réseau ferroviaire régional, et donc remédier en partie à la faiblesse de l’offre de transport pour les voyageurs.

La consolidation des liaisons ferroviaires est un avantage comparatif de taille, à mettre à l’actif d’une région dynamique, dont l’ambition est de figurer dans le tableau de bord de potentiels investisseurs.