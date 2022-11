Moulay Ahmed Afilal, président de l'Union générale des entreprises et professions (UGEP)

© Copyright : le360

Le patronat du parti de l’Istiqlal, l’Union générale des entreprises et professions (UGEP), a organisé hier, mardi 1er novembre 2022 à Casablanca une rencontre d’information au sujet du Projet de loi de finances 2023.

Quatre membres du gouvernement Akhannouch, tous membres du parti de l’Istiqlal, ont pris part à la rencontre de l’UGEP. Il s’agit de Nizar Baraka (Equipement et eau), Ryad Mezzour (Industrie et commerce), Aawatif Hayar (Solidarité) et Mohamed Abdeljalil (Transport).

«C’est devenu un rituel. Chaque année, au lieu de faire appel à un cabinets d’étude pour discuter du projet de loi de finances (PLF), nous invitons les fédérations membres à venir s’exprimer et nous parler de leurs attentes devant les membres du gouvernement», a affirmé Moulay Ahmed Afilal, président de l’UGEP (également vice-président du conseil de la ville). Ce dernier, lors de son allocution à l’ouverture de la rencontre, a beaucoup insisté sur la nécessité de revoir le nouveau régime fiscal des autoentrepreneurs, prévu dans le PLF 2023, qui à ses yeux risque d’inciter les gens à migrer vers l’informel.



Des dizaines de représentants des fédérations membres de l’UGEP, ont pris la parole à tour de rôle pour sensibiliser le gouvernement à leurs problèmes.

Le renouvellement du parc des véhicules vétustes, le soutien aux transporteurs, l’augmentation des droits de douane pour soutenir la production locale, le logement social, la spirale inflationniste, etc. Les débats ont porté sur les entraves auxquels sont confrontés les entreprises, en particulier les TPE et PME qui constituent l’écrasante majorité des membres de l’UGEP.

Prenant la parole, Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal a réfuté les allégations selon lesquelles le projet de loi de finances 2023 servirait davantage les intérêts des grandes entreprises, révélant au passage quelques détails sur un projet de décret relatif aux marchés publics, lequel prévoit une série de nouvelles mesures destinées à favoriser les TPE/PME.