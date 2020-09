Le Millennium Challenge Corporation (MCC) financera trois parcs industriels totalisant 140 hectares, notamment à Had Soualem, Bouznika et Sahel Lakhyayta, rapporte L’Economiste dans sa livraison du 2 septembre. On apprend que l’Agence MCA-Morocco a d’ores et déjà lancé un appel à partenariat pour l’aménagement, le développement et la gestion de ces parcs. L’objectif étant d’attirer des investissements et de créer des opportunités d’emploi qualifié dans le secteur industriel. L’Economiste précise que les entreprises intéressées ont jusqu’au 17 septembre pour la soumission de leurs offres et que les candidats retenus signeront avec le gouvernement une convention de partenariat d’une durée de 30 ans pour les sites Had Soualem et Sahel Lakhyayta et de 15 ans pour le site de Bouznika.

D’ailleurs, l’Agence MCA-Morocco invite les soumissionnaires potentiellement qualifiés et intéressés à soumettre leurs offres pour l’aménagement, le développement et la gestion des trois zones industrielles pilotes, selon un modèle de partenariat public-privé. Le partenaire public devra assurer la mobilisation de l’assiette foncière assainie et connectée à toutes les infrastructures hors-site nécessaires et réalisées selon les meilleurs standards internationaux, l’obtention des autorisations requises et la mise à niveau des zones industrielles. De son côté, le partenaire privé, indique-t-on, est appelé à s’acquitter du prix d’acquisition de l’assiette foncière et d’une somme forfaitaire, à réaliser les aménagements in-situ nécessaires, ou encore à assurer la commercialisation et la gestion de la ZI selon les standards de qualité et dans le respect des normes environnementales et sociales du MCC. L’Economiste indique aussi que l’Agence MCA-Morocco partagera, avec les soumissionnaires potentiels, les orientations et guides pour la gestion des risques liés au Covid-19.