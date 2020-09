© Copyright : DR

Préparation, anticipation, innovation. Les mots d’ordre depuis le séisme économique que nous avons vécu cette année ont défilé pour converger vers un seul et même impératif: la nécessité d’adaptation à une situation toujours incertaine.

Cela pourrait paraître, en soi, antinomique, mais cette crise sanitaire constitue une équation à multiples inconnues et si les indicateurs économiques relèvent un certain optimisme, seule une réelle résilience pourrait permettre de passer cette période de turbulence.

Vous abordez sans doute cette rentrée avec beaucoup d’appréhension, de doutes, d’incertitudes… Et sans nul doute avec beaucoup de détermination à redresser la barre. Les mesures prises par notre pays sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, pour un imminent lancement d’une nouvelle génération de plans sectoriels qui allient complémentarité et convergence permettra sans aucun doute de donner toute la visibilité nécessaire aux opérateurs économiques nationaux et internationaux.

Les perspectives optimistes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) attestent aujourd’hui d’une année 2021 hautement stratégique et décisive. Notre pays en est pleinement conscient et s’y prépare activement. Le scénario décliné par cette institution internationale annonce une forte reprise des échanges suivant une courbe en V et un retour à la normale dès le début de l’année prochaine.

Cela suppose, pour les opérateurs nationaux, une reprise du jeu de l’offre et de la demande ainsi qu’une redynamisation de l’activité économique internationale. Il faudra donc être parés aux nouvelles exigences du marché mondial pour présenter une offre 100% adaptée aux nouveaux besoins des donneurs d’ordre.

Cette accélération concernera notamment des secteurs dans lesquels l’offre Maroc présente une très haute valeur ajoutée, en termes d’expertise, d’ingénierie, et de qualité de production désormais reconnue.

Le défi aujourd’hui pour les opérateurs nationaux est de se mettre en ordre de bataille pour cibler, dès à présent, les marchés à fort potentiel de croissance, les nouvelles exigences qu’ils dessinent et le modus operandi pour sceller des partenariats solides et stratégiques.

Pour les investisseurs étrangers, il est plus que jamais opportun de saisir les opportunités qu’un pays comme le Maroc a confirmées lors de cette crise sanitaire, représentant ainsi un réel relais de croissance pour une reprise des activités imminente.

En somme, un nouveau Maroc économique se dessine… NOW.

* Edito de Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), paru dans la 8e édition de Infolettre, la newsletter de l'AMDIE.