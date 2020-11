Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

La relance économique est aujourd’hui une équation à multiples inconnues pour de très nombreuses économies de par le Monde. L’impact de la crise sanitaire que nous traversons n’est plus à démontrer.

Cette crise sans précédent a certes ébranlé de nombreux secteurs de notre économie mais aura cependant révélé au grand jour notre agilité et notre capacité d’adaptation à des chocs inattendus. Dès le début de cette crise, de grandes synergies public-privé ont permis de réaliser des prouesses.

L’importance de ces synergies a longtemps été soulignée, identifiée en principal facteur de succès de stratégies de grandes envergures. Non pas qu’elles étaient jusque-là inexistantes, mais elles se sont révélées au grand jour en période de crise prouvant que l’efficacité de toute action nationale est tributaire d’un véritable esprit de rassemblement et d’équipe.

C’est cet esprit que nous soutenons et à travers lequel nous agissons aux côtés des opérateurs économiques nationaux, pour assurer «ensemble» une relance économique efficace et dans les plus brefs délais.

Dans une démarche pragmatique, nous travaillons en étroite collaboration avec les opérateurs économiques, à travers leurs fédérations représentantes, pour identifier les points «scale up» qui nous permettront d’assurer une relance des investissements et des exportations, à même de soutenir une redynamisation de notre économie nationale.

La vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, ainsi que ses hautes instructions placent la relance économique en priorité à court et moyen terme. Le pays est en marche et parmi les principaux leviers de la relance économique, on compte la redynamisation des exportations nationales, première vitrine de la singularité du Maroc économique d’aujourd’hui.

Cette redynamisation se fera nécessairement en étroite collaboration avec les exportateurs Marocains et donc avec le concours de notre partenaire: l’Association Marocaine des exportateurs (ASMEX).

Le travail a d’ores et déjà commencé. Une étude a été menée pour identifier les opportunités encore inexplorées par l’export national ainsi que les pistes de relance qui se dessinent aujourd’hui.

Les tous prochains moins seront décisifs. La demande mondiale est grandissante pour des marchandises produites au Maroc mais qui ne sont pas captées par les entreprises marocaines.

Nous élargirons, sans nul doute, avec les exportateurs nationaux, notre champ de vision pour identifier de nouvelles opportunités pour nos exportations. Elles ont aujourd’hui toute leur place dans le nouvel échiquier commercial mondial post-COVID et seront indéniablement une belle vitrine du nouveau Maroc économique que nous dessinons ensemble NOW.