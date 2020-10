Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Relancer l’économie est une des priorités les plus absolues pour notre pays aujourd’hui, à l’instar de nombreux pays de par le monde qui subissent l’impact de cette crise sanitaire sans précédent.

De nombreux questionnements, laissant place à des incertitudes quant à la mise en œuvre effective du plan de relance, notamment en matière de financement ont été soulevés.

Une nouvelle fois encore, dans un contexte des plus complexes, notre pays, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, et à ses hautes instructions pour la mise en place du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dans une démarche «exemplaire, rapide et déterminée» pour concrétiser une relance économique vitale.

Sur de nombreux plans, cette relance est, aujourd’hui, tributaire d’un bon niveau d’investissement, dont la locomotive est l’Etat. Avec le concours de toutes les parties prenantes privées et public, relancer l’investissement est un défi audacieux mais réaliste.

Si elle n’intervient pas de manière directe dans les secteurs de l’économie, mais à travers un certain nombre d’intermédiaires classiques du secteur privé tels que les banques, l’action du Fonds Mohammed VI pour l’investissement reposera sur une mobilisation générale qui confirme une nouvelle fois l’importance d’une action en «team Maroc».

La crise sanitaire nous aura soudés dans l’adversité et devant la nécessité de maintenir notre dynamique économique. Un véritable coup d’accélérateur est donné sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, que dieu l’assiste.

A charge pour nous de bâtir, un Maroc plus audacieux et compétitif que jamais. L’AMDIE se mobilise à vos côtés. Nous avons aujourd’hui les moyens de relever ce défi, ensemble et dessiner les traits d’un Maroc économique fort.

