Depuis le début de la crise, le mot d’ordre a été: la résilience. Il s’agissait dès lors de faire face à un séisme économique auquel notre pays ne pouvait faire exception. Résister, se maintenir étaient jusque-là les nécessités auxquelles les acteurs publics et privés étaient confrontés.

Aujourd’hui, soit quelques mois plus tard, c’est toute une dynamique qui s’est mise en place et nous sommes allés au-delà de la simple volonté d’assurer une survie économique: nous avons assisté à la construction d’une véritable «team Maroc» dans laquelle les parties prenantes de l’économie nationale y ont pris part.

C’est tout simplement l'une des prémices d’une relance économique «intelligente», collégialement pensée et qui dénote d’un Maroc économique plus que jamais prêt à relever des défis d’envergure que les mois à venir poseront certainement.

Plus encore, la volonté commune d’explorer et d’exploiter toutes les opportunités nouvelles, (celle-là même qui transparaît dans le discours des fédérations et associations professionnelles représentant des secteurs industriels stratégiques), jette les bases d’un Maroc économique fort. D’un Maroc économique qui se renouvelle, qui fait peau neuve et qui se dessine aux traits des exigences commerciales mondiales.

La tâche ne sera très certainement pas aisée, mais le chemin parcouru, dans un temps très court et dans des circonstances aussi complexes nous permet aujourd’hui de croire en la capacité d’adopter une approche concertée avec vous opérateurs économiques, pour bâtir un tissu économique résilient, innovant et qui sera faire montre de toute l’agilité nécessaire pour non seulement sortir grandis du contexte actuel, mais également, être à même d’affronter les défis à venir.

Les cartes de la chaîne de valeur mondialisées se redistribuent actuellement. Notre détermination commune nous permettra de nous adapter aux mutations occasionnées par cette pandémie.

Ensemble, nous relèverons un des plus beaux défis économiques que le Maroc a eu à relever dans son Histoire. Dessinons ensemble les traits d’un Maroc économique audacieux, nouveau, grâce à une «team Maroc» déterminée.

Edito de Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE)